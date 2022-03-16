Зеленський запропонував США створити новий союз - United for peace

Президент Володимир Зеленський, який щодня переконує Захід надати допомогу Україні, яка протистоїть сам-на-сам з озвірілою диявольською силою, - запропонував США створити новий союз - United for peace, який матиме змогу за 24 години надавати усю необхідну допомогу.
Про це Зеленський заявив під час виступу в Конгресі США
"Повномасштабне російське вторгнення в Україну почалося 24-го лютого. І було би справедливо, якби воно завершилось за добу. За 24 години. Щоб зло було одразу покарано. Сьогодні світ не має таких інструментів.
Війни минулого спонукали наших попередників створювати інституції, які повинні бути захищати нас від війни. Але... Вони не працюють.
Ми це бачимо. Ви це бачите. А отже, потрібні нові інституції, нові союзи. І ми пропонуємо.
Пропонуємо створити об’єднання – U-24. United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно. За 24 години надавати усю необхідну допомогу. Якщо треба – то зброю. Якщо треба – то санкції. Гуманітарну підтримку, політичну підтримку, фінанси.
Окрім цього, таке об’єднання могло б надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи, хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії".
Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква переконаний, що в світі необхідно створювати абсолютно нову систему контролю за ядерною зброєю.
Про це Жовква сказав в інтерв'ю ТСН.ua
«У перший день війни проти України почався шантаж ядерною зброєю. І ніхто з цим нічого не може зробити. Ну, де ж ті режими членів ядерного клубу, договори про нерозповсюдження ядерної зброї, відповідні контролі за технологіями тощо? Якщо просто лідер однієї з держав (а Росія не єдина володіє ядерною зброєю) дозволяє собі шантажувати ядерною зброєю весь світ, і ніхто нічого не може зробити, крім заяв щодо занепокоєння і великої стурбованості? Очевидно, ця система прогнила, і треба створювати абсолютно нову систему контролю за ядерною зброєю», - сказав Жовква.
За його словами, також треба створювати абсолютно нову систему безпеки, європейської як мінімум, і світової, бо це взаємопов’язані питання.
«Сумнозвісний Будапештський меморандум, який з’явився після відмови України від третього в світі ядерного потенціалу, не спрацював ні 2014 року, ні 2022 року, ніколи. Це просто папірець. Якою має бути система гарантій безпеки не лише для України, бо цього перш за все вимагатимемо ми, а й усієї Європи? Над цим теж треба думати, в тому числі в контексті ядерної, біологічної зброї тощо», - додав Жовква.
Світ знищить не зло, а ті, хто спостерігає та бездіє – Україна до членів ООН. Такою цитатою з Ейнштейна Україна розкритикувала бездіяльність світового співтовариства на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН
Сьогодні все більше звучить проблема створення нової системи світової безпеки. Адже від існуючих Україна з початку російської агресії бачить лише «занепокоєння та співчуття» .
Як відомо, ООН — глобальна міжнародна організація, заснована 24 жовтня 1945 на конференції в Сан-Франциско на підставі Хартії Об'єднаних Націй. Декларованою метою діяльності організації є підтримання й зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. Україна є не лише запрошеною учасницею, а й повноправною співзасновницею з самого початку її існування, так як з бувшого Радянського Союзу увійшли лише три республіки, які зазнали безпосередньої фашистської окупації: Україна, Білорусія та росія.
Ця організація прийшла на заміну Ліги Націй, яка виконувала ті ж функції, але була визнана неефективною, оскільки не могла запобігти розвязанню ІІ світової війни. Та сьогодні світ спостерігає над роздмухуванням штучного надуманого конфлікту з боку очільника росії, з жорстокими фашистськими ( рашистськими) замашками, які несуть розруху та смерть, сирітство. Проаналізувавши історію людства, то на земній планеті абсолютно мирними були лише 26 днів з 1945 по сьогодні.
Зупинити російських убивць та терористів шляхом закриття неба над Україною, надання Україні безпекової та гуманітарної допомоги, вигнання Росії з міжнародних інституцій – це спільний обов'язок міжнародної спільноти. З таким закликом виступив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН у зв’язку з нападом військ РФ на Запорізьку АЕС.
Також в рамках засідання провів брифінг Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, який прозвітував щодо стану ядерних об’єктів на території України.
Розповідаючи правду про події на ЗАЕС представник України наголосив, якщо у будь-який момент охолоджування реакторів буде порушене – це спричинить широке розповсюдження радіації. Обстріл і захоплення Росією Запорізької АЕС в місті Енергодарі Кислиця назвав актом ядерного тероризму. І висловив розчарування щодо звіту МАГАТЕ, у якому зазначалась відсутність ядерних та радіаційних загроз на ЗАЕС.
Міжнародне співтовариство, підкреслив Кислиця, має адекватно реагувати на дії Російської Федерації, які можуть призвести до безпрецедентної ядерної катастрофи. Усі російські війська мають бути виведені з АЕС, наголосив Сергій Кислиця.
Він звернувся з проханням розглянути питання захисту атомних електростанцій та іншої критичної інфраструктури в Україні. «Невідкладна дискусія щодо встановлення заборони на всі польоти в повітряному просторі України має стати першочерговим завданням Ради Безпеки» , – сказав постпред.
За його словами, якщо Рада безпеки ООН продовжить свою бездіяльність – вони понесуть історичну відповідальність за наслідки.
Він також попросив Генеральний Секретаріат розіслати усім країнам резолюцію від 2 березня, аби події в Україні жодна країна не називала спецоперацією – терміном, який використовує росія. Адже це – війна.
"Росія не заслуговує на місце серед цивілізованих країн. Як сказав Ейнштейн, світ знищить не зло, а ті, хто спостерігає та бездіє" – закликав світове співтовариство представник України.
Про це Зеленський заявив під час виступу в Конгресі США
"Повномасштабне російське вторгнення в Україну почалося 24-го лютого. І було би справедливо, якби воно завершилось за добу. За 24 години. Щоб зло було одразу покарано. Сьогодні світ не має таких інструментів.
Війни минулого спонукали наших попередників створювати інституції, які повинні бути захищати нас від війни. Але... Вони не працюють.
Ми це бачимо. Ви це бачите. А отже, потрібні нові інституції, нові союзи. І ми пропонуємо.
Пропонуємо створити об’єднання – U-24. United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно. За 24 години надавати усю необхідну допомогу. Якщо треба – то зброю. Якщо треба – то санкції. Гуманітарну підтримку, політичну підтримку, фінанси.
Окрім цього, таке об’єднання могло б надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи, хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії".
Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква переконаний, що в світі необхідно створювати абсолютно нову систему контролю за ядерною зброєю.
Про це Жовква сказав в інтерв'ю ТСН.ua
«У перший день війни проти України почався шантаж ядерною зброєю. І ніхто з цим нічого не може зробити. Ну, де ж ті режими членів ядерного клубу, договори про нерозповсюдження ядерної зброї, відповідні контролі за технологіями тощо? Якщо просто лідер однієї з держав (а Росія не єдина володіє ядерною зброєю) дозволяє собі шантажувати ядерною зброєю весь світ, і ніхто нічого не може зробити, крім заяв щодо занепокоєння і великої стурбованості? Очевидно, ця система прогнила, і треба створювати абсолютно нову систему контролю за ядерною зброєю», - сказав Жовква.
За його словами, також треба створювати абсолютно нову систему безпеки, європейської як мінімум, і світової, бо це взаємопов’язані питання.
«Сумнозвісний Будапештський меморандум, який з’явився після відмови України від третього в світі ядерного потенціалу, не спрацював ні 2014 року, ні 2022 року, ніколи. Це просто папірець. Якою має бути система гарантій безпеки не лише для України, бо цього перш за все вимагатимемо ми, а й усієї Європи? Над цим теж треба думати, в тому числі в контексті ядерної, біологічної зброї тощо», - додав Жовква.
Світ знищить не зло, а ті, хто спостерігає та бездіє – Україна до членів ООН. Такою цитатою з Ейнштейна Україна розкритикувала бездіяльність світового співтовариства на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН
Сьогодні все більше звучить проблема створення нової системи світової безпеки. Адже від існуючих Україна з початку російської агресії бачить лише «занепокоєння та співчуття» .
Як відомо, ООН — глобальна міжнародна організація, заснована 24 жовтня 1945 на конференції в Сан-Франциско на підставі Хартії Об'єднаних Націй. Декларованою метою діяльності організації є підтримання й зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. Україна є не лише запрошеною учасницею, а й повноправною співзасновницею з самого початку її існування, так як з бувшого Радянського Союзу увійшли лише три республіки, які зазнали безпосередньої фашистської окупації: Україна, Білорусія та росія.
Ця організація прийшла на заміну Ліги Націй, яка виконувала ті ж функції, але була визнана неефективною, оскільки не могла запобігти розвязанню ІІ світової війни. Та сьогодні світ спостерігає над роздмухуванням штучного надуманого конфлікту з боку очільника росії, з жорстокими фашистськими ( рашистськими) замашками, які несуть розруху та смерть, сирітство. Проаналізувавши історію людства, то на земній планеті абсолютно мирними були лише 26 днів з 1945 по сьогодні.
Зупинити російських убивць та терористів шляхом закриття неба над Україною, надання Україні безпекової та гуманітарної допомоги, вигнання Росії з міжнародних інституцій – це спільний обов'язок міжнародної спільноти. З таким закликом виступив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН у зв’язку з нападом військ РФ на Запорізьку АЕС.
Також в рамках засідання провів брифінг Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, який прозвітував щодо стану ядерних об’єктів на території України.
Розповідаючи правду про події на ЗАЕС представник України наголосив, якщо у будь-який момент охолоджування реакторів буде порушене – це спричинить широке розповсюдження радіації. Обстріл і захоплення Росією Запорізької АЕС в місті Енергодарі Кислиця назвав актом ядерного тероризму. І висловив розчарування щодо звіту МАГАТЕ, у якому зазначалась відсутність ядерних та радіаційних загроз на ЗАЕС.
Міжнародне співтовариство, підкреслив Кислиця, має адекватно реагувати на дії Російської Федерації, які можуть призвести до безпрецедентної ядерної катастрофи. Усі російські війська мають бути виведені з АЕС, наголосив Сергій Кислиця.
Він звернувся з проханням розглянути питання захисту атомних електростанцій та іншої критичної інфраструктури в Україні. «Невідкладна дискусія щодо встановлення заборони на всі польоти в повітряному просторі України має стати першочерговим завданням Ради Безпеки» , – сказав постпред.
За його словами, якщо Рада безпеки ООН продовжить свою бездіяльність – вони понесуть історичну відповідальність за наслідки.
Він також попросив Генеральний Секретаріат розіслати усім країнам резолюцію від 2 березня, аби події в Україні жодна країна не називала спецоперацією – терміном, який використовує росія. Адже це – війна.
"Росія не заслуговує на місце серед цивілізованих країн. Як сказав Ейнштейн, світ знищить не зло, а ті, хто спостерігає та бездіє" – закликав світове співтовариство представник України.