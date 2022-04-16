Одягнувся дівчиною, щоб перетнути кордон з Молдовою

Згідно з інформацією пресслужби Державної прикордонної служби України, 26-річний чоловік прямував на таксі до Молдови. Його затримали прикордонники спільно з працівниками Нацполіції та територіальної оборони.Радник міністра МВС Антон Геращенко також опублікував документи чоловіка — український та закордонний паспорти, посвідчення військовозобов'язаного. З них відомо, що чоловік — уродженець міста Корець на Рівненщині.