Одягнувся дівчиною, щоб перетнути кордон з Молдовою

На українському кордоні затримали жителя Рівненщини, який намагався покинути Україну попри заборону на час воєнного стану. Чоловік переодягнувся у дівчину.
У пресслужбі Державної прикордонної служби повідомили, що затримання відбулося на контрольному пості Одещини, чоловік мав із собою посвідчення військовозобов'язаного.
Згідно з інформацією пресслужби Державної прикордонної служби України, 26-річний чоловік прямував на таксі до Молдови. Його затримали прикордонники спільно з працівниками Нацполіції та територіальної оборони.
Радник міністра МВС Антон Геращенко також опублікував документи чоловіка — український та закордонний паспорти, посвідчення військовозобов'язаного. З них відомо, що чоловік — уродженець міста Корець на Рівненщині.