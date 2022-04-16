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Одягнувся дівчиною, щоб перетнути кордон з Молдовою

Рівненська область / Новини регіону 16-апр, 2022, 20:129 prov 0
На українському кордоні затримали жителя Рівненщини, який намагався покинути Україну попри заборону на час воєнного стану. Чоловік переодягнувся у дівчину.
У пресслужбі Державної прикордонної служби повідомили, що затримання відбулося на контрольному пості Одещини, чоловік мав із собою посвідчення військовозобов'язаного.
Згідно з інформацією пресслужби Державної прикордонної служби України, 26-річний чоловік прямував на таксі до Молдови. Його затримали прикордонники спільно з працівниками Нацполіції та територіальної оборони.
Радник міністра МВС Антон Геращенко також опублікував документи чоловіка — український та закордонний паспорти, посвідчення військовозобов'язаного. З них відомо, що чоловік — уродженець міста Корець на Рівненщині.

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