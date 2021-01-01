Так, впродовж кількох останніх днів на території Сарненського району правоохоронці зафіксували 5 випадків порушення законодавства у лісовій сфері. Зокрема, двічі викрили «чорних лісорубів» безпосередньо на місці злочину, ще двічі – під час перевезення деревини без документів, незаконний лісоматеріал також виявили на одній з пилорам.
Також, вилучено транспортні засоби, якими перевозилася зазначена деревина, та бензопили, як знаряддя вчинення злочину. За результатами розгляду клопотань прокурорів, судами накладено арешт на усе зазначене майно.
Наразі проводяться необхідні слідчі дії щодо виявлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, та визначення розміру шкоди, викликаної незаконною порубкою дерев.
Робота з попередження та припинення незаконної порубки, перевезення, переробки та збуту «лісу» триває. Так, лише за один день, 21 квітня цього року, на Рівненщині, в рамках 6 кримінальних проваджень вилучено 15,3 куб.м. та ще 75 колод кругляка сосни.