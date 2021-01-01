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На Рівненщині правоохоронці викрили підприємця на незаконному зберіганні лісопродукції

Рівненська область / Новини регіону 13-апр, 2022, 11:229 prov 1
Учора під час проведення заходів із протидії незаконним порубкам лісу, в рамках роботи міжвідомчої групи поліцейські спільно із працівниками управління внутрішньої безпеки за процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури у селі Сварицевичі задокументували факт незаконного зберігання деревини.
На території пилорами, яка належить 40-річному підприємцю, поліцейські виявили та вилучили майже 60 метрів кубічних лісопродукції — сосни та берези — без маркувальних бірок і документів.
За фактом незаконного зберігання деревини розпочато досудове розслідування.
У рамках кримінального провадження вирішується питання про накладення на вилучене арешту, а також встановлюється походження лісопродукції.
Заходи, спрямовані на запобігання, виявлення і припинення правопорушень, пов’язаних з незаконною порубкою, перевезенням, зберіганням та збутом лісу тривають.

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