Рашисти пішли по залізницях

Російські війська на завдали два ракетних удари по залізничних об'єктах Рівненської області.
Про це повідомляє Провінційка з посиланням на Telegram голови Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.
"Ворог завдав два ракетних удари по залізничній інфраструктурі. Збитки встановлюється, жертв немає, - відзначив він.
Відразу після прильоту зникло по деяких вулицях світло. Станом на зараз електропостачання відновлено. На місці попадання працюють пожежники. Постраждалих немає.
Куди влучили ракети, направлені росією поки що теж не повідомляється.
Загалом вранці під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України, є травмовані, повідомив у телеграм голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
- З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів.