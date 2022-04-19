Рівне:

Створення та просування сайтів

Рашисти пішли по залізницях

Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону 25-апр, 2022, 10:259 prov 4
Російські війська на завдали два ракетних удари по залізничних об'єктах Рівненської області. 
Про це повідомляє Провінційка з посиланням на Telegram голови Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.
"Ворог завдав два ракетних удари по залізничній інфраструктурі. Збитки встановлюється, жертв немає, - відзначив він.
Відразу після прильоту зникло по деяких вулицях світло. Станом на зараз електропостачання відновлено. На місці попадання працюють пожежники. Постраждалих немає.
Куди влучили ракети, направлені росією поки що теж не повідомляється.
Загалом вранці під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України, є травмовані, повідомив  у телеграм голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
- З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів.
Схожі новини
Сьогодні підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищили чотири крилаті ракети
Війна з московитами / Новини регіону / Львівська область

Сьогодні підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищили чотири крилаті ракети

Через ремонтні роботи змінено графік деяких залізничних маршрутів
Головна / Рівненська область

Через ремонтні роботи змінено графік деяких залізничних маршрутів

Оперативна інформація станом на 06.00 19.04.2022 щодо російського вторгненн
Війна з московитами

Оперативна інформація станом на 06.00 19.04.2022 щодо російського вторгненн

На Рівненщині депутати перевірять стан приміських залізничних перевезень
Головна / Рівненська область

На Рівненщині депутати перевірять стан приміських залізничних перевезень

Унаслідок авіаудару пошкоджено телевежу поблизу Рівного
Рівненська область / Війна з московитами

Унаслідок авіаудару пошкоджено телевежу поблизу Рівного

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору