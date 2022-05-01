У Конгресі анонсували резолюцію для введення американських сил в Україну

Американський конгресмен Адам Кінзінгер оголосив про внесення спільної резолюції, яка дозволить використовувати Збройні сили США для захисту територіальної цілісності України у випадку, якщо росія застосує зброю масового ураження.
Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці конгресмена.
«Націлювання на цивільних осіб, масові страти та незліченна кількість повідомлень про зґвалтування з боку російських військ залишилися в основному без контролю. Ми повинні вжити заходів, щоб припинити ці звірства. Слова мають значення, але також мають значення і наші дії», — йдеться в заяві.
Резолюція дозволить президенту США використовувати сили для реагування на сценарій, за яким рф використовує хімічну, біологічну або ядерну зброю проти України.
«Я представляю цей AUMF (Резолюцію із дозволом на застосування Збройних сил — ред.) як чітку червону лінію, щоби адміністрація могла вжити відповідних заходів у разі застосування росією хімічної, біологічної та/або ядерної зброї. Ми маємо стояти на захисті людства, а також повинні бути разом із нашими союзниками», — повідомив Адам Кінзінгер.
Кінзінгер нагадав, що президент США Джо Байден неодноразово наголошував на необхідності зупинити путіна.
«Як сказав президент Сполучених Штатів, путіна потрібно зупинити. Відповідно, Головнокомандувач найбільших військових у світі повинен мати повноваження та засоби для здійснення необхідних дій», — зазначив конгресмен.
Подібні резолюції у США ухвалювалися, зокрема, після терактів 11 вересня 2001 року та у війні проти Іраку.
Оксана КОШОВА.