На Рівненщині для завершення посівної пального вистачає – Віталій Коваль

Рівненська область / Новини регіону 03-май, 2022, 07:139 prov 0

Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль на своїй сторінці у мережі Фейсбук прокоментував ситуацію щодо дефіциту пального.

Причина. Ворог знищив ракетними ударами частину паливної інфраструктури України. В тому числі через ракетні удари зупинився нафтопереробний завод у Кременчуці. Він забезпечував значну частину українського ринку пального.

Що робить держава?

Уряд прийняв зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти.

Міністерство економіки та Міністерство енергетики проводять постійні консультації з паливними компаніями, аби розв’язати цю проблему.

Прогнозують ,що протягом 7 днів питання дефіциту пального на АЗС вирішиться.

Що робить обласна влада?

Забезпечили пальним підприємства критичної інфраструктури, які відповідають за життєдіяльність області (медична, енергетична, комунальна сфери та інші), а також військових, національну поліцію тощо.

Ми на постійному зв’язку з усіма операторами АЗС Рівненщини. Зустрічаємося, випрацьовуємо логістичні сценарії для зменшення черг на заправках в межах нашої області.

Для завершення посівної пального вистачає. Більшість фермерських господарств наперед запаслися необхідним паливом. Є локальні проблеми в окремих фермерів, опрацьовуємо їх індивідуально, ми постійно на зв’язку.

