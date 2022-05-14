Україна виграла битву за Харків, рф відводить війська від міста, - Інститут вивчення війни

Як передає Укрінформ, про це йдеться в оцінці наступальної кампанії росії за 13 травня американського Інституту вивчення війни.
«Російські підрозділи загалом не намагалися втриматися під натиском контратак українських сил протягом останніх кількох днів, за деякими винятками», - ідеться у висновках інституту. Зазначається, що Москва зосереджена на проведенні впорядкованого відведення своїх військ.
На думку експертів, «Україна виграла битву за Харків, українські війська не дали російським військам можливості оточити Харків, не кажучи вже про його захоплення, а потім вигнали їх з міста», як це було під Києвом.
рф продовжували розрізнені та безуспішні наступальні дії поблизу меж Донецької області, українські війська знищили там польовий командний пункт.