Україна виграла битву за Харків, рф відводить війська від міста, - Інститут вивчення війни

Також зазначається, українські війська, ймовірно, намагатимуться перекрити наземні комунікації росії з Ізюмом. При цьому вони зірвали спробу росії перетнути річку Сіверський Донець для оточення Сєвєродонецька та Лисичанська, завдавши значних втрат російській армії.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Генштабу ЗСУ, на Запорізькому напрямку ворог з метою утримання захопленої території проводить заходи щодо побудови багатоешелонної оборони.