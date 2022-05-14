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Україна виграла битву за Харків, рф відводить війська від міста, - Інститут вивчення війни

Головна / Війна з московитами 14-май, 2022, 11:459 prov 0
Російські військові, імовірно, вирішили повністю відійти зі своїх позицій навколо Харкова через українські контрнаступи та обмежені можливості для підкріплень. 
Як передає Укрінформ, про це йдеться в оцінці наступальної кампанії росії за 13 травня американського Інституту вивчення війни.
«Російські підрозділи загалом не намагалися втриматися під натиском контратак українських сил протягом останніх кількох днів, за деякими винятками», - ідеться у висновках інституту. Зазначається, що Москва зосереджена на проведенні впорядкованого відведення своїх військ.
На думку експертів, «Україна виграла битву за Харків, українські війська не дали російським військам можливості оточити Харків, не кажучи вже про його захоплення, а потім вигнали їх з міста», як це було під Києвом.
Також зазначається, українські війська, ймовірно, намагатимуться перекрити наземні комунікації росії з Ізюмом. При цьому вони зірвали спробу росії перетнути річку Сіверський Донець для оточення Сєвєродонецька та Лисичанська, завдавши значних втрат російській армії.
При цьому російські війська відновили наступальні дії на Слов’янськ, але 13 травня не досягли жодного просування.
рф продовжували розрізнені та безуспішні наступальні дії поблизу меж Донецької області, українські війська знищили там польовий командний пункт.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Генштабу ЗСУ, на Запорізькому напрямку ворог з метою утримання захопленої території проводить заходи щодо побудови багатоешелонної оборони.
Фото: lublin.eu
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