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Нові заходи ЄС – підтримка раннього відновлення звільнених територій України

Україна і світ / Актуально 18-май, 2022, 11:309 prov 0
Вчора був ухвалений новий комплекс заходів на суму 20 млн євро для підтримки відновлювальних робіт на територіях України, які були звільнені з-під контролю Збройних сил росії.
Це – частина реагування ЄС на неспровоковану й невиправдану військову агресію Росії проти України.
У відповідь на масові руйнування у багатьох локаціях, цей новий комплекс заходів забезпечить негайну та практичну підтримку українській владі для подолання загроз довкіллю та громадському здоров’ю у місцевостях і територіях, де велися бойові дії, і які були звільнених з-під військового контролю росії.
Це включатиме підтримку із розчищення завалів, видалення небезпечних відходів та матеріалів із пошкоджених промислових об’єктів та критичної інфраструктури, а також відновлення водо- та електропостачання. Ці дії сприятимуть наданню безпечного доступу до гуманітарної допомоги, служб порятунку та повернення внутрішньо переміщених осіб.
Заходи будуть реалізовані протягом 18 місяців та фінансуються через Кризове Реагування Глобальна Європа – NDICI (Інструмент ЄС з сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва).
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