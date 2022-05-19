На Буковині біля кордону чоловік наїхав на прикордонника

У Чернівецькій області біля кордону з Румунією водій, в авто якого виявили сигарети без акцизного податку, наїхав на прикордонників. Він мав зупинитись на вимогу службовців. Одного з прикордонників госпіталізували до лікарні з травмами.
Про це Суспільному сказав речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.
За його словами, ситуація трапилась 17 травня. Прикордонники відділу "Селятин" побачили автомобіль, який рухався до кордону. Водій проігнорував вимогу зупинитись та попереджувальні постріли й поїхав на прикордонників.
Для примусової зупинки вистрілили по колесах, але водій втік. Покинутий автомобіль з пробитими шинами знайшли на околиці села Селятин.
В авто виявили приблизно десять тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку, вартістю понад 400 тисяч гривень. Машину з сигаретами доправили до прикордонного підрозділу.
За словами Бровка, це другий випадок за останні кілька днів, коли водії ігнорують вимогу зупинитись та намагаються наїхати автомобілем на прикордонників.