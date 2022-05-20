Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time

Гарний подарунок зробили шостому Президентові України, який нині посідає І місце серед президентів, читачі журналу Time до третьої річниці інавгурації. Адже Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією Time



"Коли у лютому російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену та згуртував лідерів для підтримки України".

Зеленський набрав більше 3,3 мільйонів голосів і посів перше місце з 5% голосів.

На другому місці опинився гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів.

У грудні минулого року Маск був названий "Людиною року 2021" за версією журналу Time.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів.

За Джонсоном з 3,2% голосів слідують медичні працівники, які, як і раніше, відіграють важливу роль у боротьбі зі штучно створеним і випущеним у суспільство COVIDом -19.

Президент США Джо Байден посів п'яте місце із 3,1% голосів.

Список Time100 2022 року, який буде обраний редакторами Time, оприлюднять 23 травня.

І це не дивно, адже Володимир Зеленський, який не має політичного досвіду, але зате має тверду мужську позицію, гуманність, чесність і відвертість перед суспільством та усвідомлює відповідальність за кредит довіри перед народом України. Весь світ сьогодні спостерігає за процесом, як вчорашній керівник розважального шоу нині зумів донести правду про рашистські злочини в Україні та запобігти поширенню хворобливої пропаганди, манії величі та бажання змінити світовий порядок путінською дирявою та пропахшою нафталіном системою.

Володимир Зеленський успішно реалізує новий вид дипломатії — досить відверті публічні виступи першої особи країни замість тонкої підкилимної роботи посольств.

Незвично цього року стартував 75-й Міжнародний Каннський кінофестиваль: 17 травня конкурс відкрив своєю промовою політик — президент Володимир Зеленський.Набита вщерть зала Палацу фестивалів і конгресів слухала відеозвернення українського лідера, який розповідав про війну зрозумілою для тієї публіки мовою.

Для початку Зеленський згадав про кінокласику — зняту Чарлі Чапліном у 1940 році картину «Великий диктатор», в якій великий комік висміяв Адольфа Гітлера, теорією та звичками якого захопився хворий на голову керманич росії. Це був перший повністю звуковий фільм Чапліна, який наробив у момент появи багато шуму.

«З того часу людство зняло безліч чудових кінокартин. Здавалося, всі вже зрозуміли, що підкорювати людей можна прекрасним, збираючи їх біля екранів, а не потворним, збираючи їх у бомбосховищах. Але знову, як і тоді, є диктатор. Знову, як і тоді, є війна за волю. Знову, як і тоді, треба, щоб кіно не було німим», — сказав Зеленський.

Зал зустрів ці слова оваціями.

Починаючи з перших днів березня, український президент чи не щодня спілкується за допомогою відеозв'язку зі знаковими іноземними аудиторіями, — виступає перед національними парламентами, яких у його активі набралося вже понад три десятки, на майданчиках типу зустрічей НАТО чи країн ЄС, а також великих культурних. та громадських заходах.

Якщо до цих випадків додати відеозвернення, націлені на вітчизняну аудиторію, то загальна кількість подібних спічів президента сягне сотні.

Міжнародний дебют стався 1 березня — Зеленський виголосив промову на сесії Європарламенту, присвятивши її російській військовій агресії проти України.

Звичайно, що росія та її сателіти - 5-ті колонки значно пригнічені, адже рейтинг Зеленського і Зе-команди, як не крути, найвищий за всю історію незалежної України. Були спроби штучно його зменшувати з перших днів влади Володимира Зеленського, як теоретично, так і фізично. Час від часу 5-ті колонки засилали у медіапростір, як "експертів", які щось там патякали про недоліки та прогалини команди, а також робили вкиди з фейкових моніторингів та рейтингів, де навпряму фальшували соцопитування. А коли побачили, що не спрацьовують жодні провокації - розпочали повномасштабну війну. Ця війна несе загрозу не лише Україні, бо кремлівський карлик, від тривалого перебування біля влади, якийчас від часу вичісує "нову загрозу" та "терористів і бандитів" на цей раз обрав мирну, ніколи в історії ні для кого не несучу загрозу Україну; надумав, що управляти світовим порядком належить саме йому. Світові медіа все більше глузують з прогнившої і трухлявої політики кремля, а також зображубть путіна в образі пушкінської бабки, яка посягнула на багато чого і сидить біля розбитого корита. Пушкіна дехто називає пророком, бо він передбачив майбутнє злочинної росії. Незвично цього року стартував 75-й Міжнародний Каннський кінофестиваль: 17 травня конкурс відкрив своєю промовою політик — президент Володимир Зеленський.Набита вщерть зала Палацу фестивалів і конгресів слухала відеозвернення українського лідера, який розповідав про війну зрозумілою для тієї публіки мовою.Для початку Зеленський згадав про кінокласику — зняту Чарлі Чапліном у 1940 році картину «Великий диктатор», в якій великий комік висміяв Адольфа Гітлера, теорією та звичками якого захопився хворий на голову керманич росії. Це був перший повністю звуковий фільм Чапліна, який наробив у момент появи багато шуму.«З того часу людство зняло безліч чудових кінокартин. Здавалося, всі вже зрозуміли, що підкорювати людей можна прекрасним, збираючи їх біля екранів, а не потворним, збираючи їх у бомбосховищах. Але знову, як і тоді, є диктатор. Знову, як і тоді, є війна за волю. Знову, як і тоді, треба, щоб кіно не було німим», — сказав Зеленський.Зал зустрів ці слова оваціями.Починаючи з перших днів березня, український президент чи не щодня спілкується за допомогою відеозв'язку зі знаковими іноземними аудиторіями, — виступає перед національними парламентами, яких у його активі набралося вже понад три десятки, на майданчиках типу зустрічей НАТО чи країн ЄС, а також великих культурних. та громадських заходах.Якщо до цих випадків додати відеозвернення, націлені на вітчизняну аудиторію, то загальна кількість подібних спічів президента сягне сотні.Міжнародний дебют стався 1 березня — Зеленський виголосив промову на сесії Європарламенту, присвятивши її російській військовій агресії проти України.Звичайно, що росія та її сателіти - 5-ті колонки значно пригнічені, адже рейтинг Зеленського і Зе-команди, як не крути, найвищий за всю історію незалежної України. Були спроби штучно його зменшувати з перших днів влади Володимира Зеленського, як теоретично, так і фізично. Час від часу 5-ті колонки засилали у медіапростір, як "експертів", які щось там патякали про недоліки та прогалини команди, а також робили вкиди з фейкових моніторингів та рейтингів, де навпряму фальшували соцопитування. А коли побачили, що не спрацьовують жодні провокації - розпочали повномасштабну війну. Ця війна несе загрозу не лише Україні, бо кремлівський карлик, від тривалого перебування біля влади, якийчас від часу вичісує "нову загрозу" та "терористів і бандитів" на цей раз обрав мирну, ніколи в історії ні для кого не несучу загрозу Україну; надумав, що управляти світовим порядком належить саме йому. Світові медіа все більше глузують з прогнившої і трухлявої політики кремля, а також зображубть путіна в образі пушкінської бабки, яка посягнула на багато чого і сидить біля розбитого корита. Пушкіна дехто називає пророком, бо він передбачив майбутнє злочинної росії.

Бо Україна була, є і буде...