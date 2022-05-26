Фірма постачала неякісні продукти українським військовим

Спецпрокурори Західного регіону та юристи МОУ відсудили до бюджету майже 2 млн грн.
Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону.
Рішенням Господарського суду Львівської області задоволено позов на користь Міністерства оборони України щодо стягнення з комерційного підприємства 1,9 млн грн штрафних санкцій за неналежне виконання умов укладеного з оборонним відомством договору. Відповідно до цієї угоди підприємство зобов’язувалось забезпечувати якісними продуктами харчування особовий склад військових частин Збройних Сил України у стаціонарних та польових умовах, однак порушило вимоги.
Ідеться зокрема про факти постачання неякісних і небезпечних харчів, порушення умов їх зберігання та неоновлення запасів.