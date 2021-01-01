«Дубноводоканал» сплатить завдані державі збитки у розмірі понад 1,6 млн гривень

На виконання Доручення Прем’єр-міністра України у лютому 2020 року фахівцями Держекоінспекції Поліського округу було проведено позапланову перевірку ДП «Дубноводоканал» у Рівненській області. У результаті встановлено, що у період з 20.01.2019 по 18.02.2020 року підприємство здійснювало скид стічних вод з очисних споруд в річку Іква з перевищенням встановлених нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин. За виявлені порушення Державною екологічною інспекцією Поліського округу нараховано понад 1,6 млн гривень шкоди завданої навколишньому середовищу внаслідок порушення вимог Водного кодексу України.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Однак, державне підприємство не поспішало добровільно відшкодовувати завдані збитки у визначені терміни. Тому ДЕІ Поліського округу була змушена звернутись до Господарського суду Рівненської області з позовною заявою, яка була задоволена у повному обсязі. «Дубноводоканал» не погодившись з Рішенням суду першої інстанції звернулось з апеляційною скаргою до Північно-західного апеляційного господарського суду. Але скаргу також залишено без задоволення, а рішення Господарського суду Рівненської області – без змін.
У разі невиконання рішення суду, Інспекцією буде направлено судовий наказ на примусове виконання до виконавчої служби, щодо стягнення шкоди, завданої навколишньому природному середовищу.