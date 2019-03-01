Протягом тижня порушники завдали майже 5 тис. грн збитків, - Рівненський рибоохоронний патруль

У період з 21 по 27 березня 2019 року інспектори Рівненського рибоохоронного патруля зафіксували 20 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.Так, було складено три протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП (рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову) та 14 - за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства). Також оформлено три акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно яких конфісковано 11 од. заборонених знарядь лову.«За даний період у порушників вилучено понад 18 кг риби та одну ліскову сітку. Накладено штрафів на суму 765 грн. Збитки, завдані рибним запасам, склали 4 675 грн», - повідомили у відомстві.Для прикладу, 21 березня під час проведення рибоохоронного рейду на Хрінницькому водосховищі, поблизу с. Товпижин Демидівського району затримано порушника, котрий здійснював підводне полювання без посвідчення підводного мисливця. У чоловіка вилучено понад 16 кг риби, а саме: щук – 8 екз., окунь – 2 екз., сом – 1 екз. та лящ – 1 екз. Сума завданих збитків склала 3 349 грн.Згодом рейдова група зафіксувала аналогічне порушення. В результаті було затримано ще одного підводника, який також не мав посвідчення підводного мисливця. При цьому громадянин спіймав 52 екз. раків. Збитки становлять 1 326 грн.На громадян складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направлені до районного суду Рівненської області для притягнення осіб до відповідальності. Незаконно добуті водні біоресурси вилучені.Рівненський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватись природоохоронного законодавства. У разі виявлення порушення – прохання терміново повідомляти за номерами телефонної «гарячої лінії» відомства: (093) 263-39-32.Довідкова інформація:Нагадуємо, з першого квітня 2019 року починається весняно-літня нерестова заборона у водоймах Рівненській області Електронна карта дозволених ділянок для вилову водних біоресурсів під час нересту доступна за посиланням.