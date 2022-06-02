Самогубство, замах на вбивство і вбивство: на Рівненщині поліцейські встановлюють усі обставини злочинів

В ізоляторі тимчасового тримання перебуває 37-річний житель Сарненського району, який учора, першого червня, скоїв умисне вбивство колишнього тестя, заподіяв вогнепальне поранення швагру та наніс тілесні ушкодження тещі.
За результатами проведених невідкладних слідчих дій поліцейські встановили, що за місцем проживання 35-річний чоловік покінчив життя самогубством, здійснивши постріл в голову із незареєстрованої двоствольної мисливської рушниці.
37-річний рідний брат, коли виявив молодшого мертвим, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, забрав його зброю і пішов до будинку своїх колишніх тестя і тещі. Там вистрілив у груди 51-річному чоловікові, який загинув на місці події, вдарив прикладом по голові 46-річній жінці та завдав вогнепальне поранення в ногу їхньому 27-річному синові. Потерпілих госпіталізували до лікарні.
Сарненський районний відділ поліції.