На Закарпатті виявили двох осіб, які намагалися виїхати з України за підробленими документами

Вчора вночі військовослужбовці Чопського загону виявили двох осіб, які намагалися виїхати з України за підробленими документами.У пункті пропуску «Ужгород» під час прикордонного контролю пасажирів рейсового автобуса сполученням «Мукачево - Кошице» у правоохоронців виникли сумніви щодо дійсності двох закордонних паспортів громадян Шрі-Ланки.Документи направили на дослідження, у результаті якого підтвердили, що вони є підробленими.До того ж, у кожному з них бракувало по декілька сторінок.Обох чоловіків, які надали паспорти на контроль, затримали в адміністративному порядку. Наразі їх особи встановлюються.Після з’ясування усіх обставин справи іноземців буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону.Також у діях затриманих вбачають ознаки правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».