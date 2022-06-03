Фейс-контроль не пройдено: Кім Кардашьян так і не пустили на вечірку до Єлизавети ІІ
На вечірку з нагоди ювілею правління королеви роздавали запрошення. Але перед тим кожну кандидатуру переглядала спеціальна комісія. Список погоджувала Іі величність. Неофіційно шириться інформація, що ботоксна леді не пройшла фейс-контроль саме через надмірне вживання ботоксу. Подейкують, що Королева не переносить тих осіб, які зловживають такими процедурами. Не дивлячись на вік королеви – вона гарно розуміється на цьому. Єлизавета ІІ сама ніколи не користувалася операціями зі зміною зовнішності і подейкують, що Кардашьян вона вважає вульгарною, з її надутими губами та ботоксними сідницями.
Телезірка в розпачі, бо спеціально прилетіла до Лондона разом із бойфрендом, щоб під приводом причини потрапити на святкування Платинового ювілею правління королеви – розвідати умови проживання та лишитися на ПМЖ на Туманному Альбіоні.
Також Її величність королева, в родині якої сімейні, родинні цінності є понад усе - не вітає розлучення та «легковажних і вєтрянних дів», які втручаються у чужі сім'ї та полюють за одруженими та заможними чоловіками. Саме такою вона вважає і Кім: яка прикинулася лисичкою-жалібничкою, а тим часом - це Лисиця на полюванні.
Кім Кардашьян прихопила із собою 4 пари одягу ( прикиду) та взуття, але так і не отримала запрошення на вечірку з нагоди ювілею правління королеви
Зазначається, що на суботнє дійство шляхом громадського голосування було виділено 10 тис. квитків, а ще 7,5 тис. – передано ключовим працівникам, військовослужбовцям, волонтерам та благодійним організаціям.
Серед запрошених гостей уже заявлені сер Девід Аттенборо, тенісистка Емма Радукану, Девід Бекхем, Стівен Фрай і дама Джулі Ендрюс.
41-річна Кім Кардашьян разом зі своїм 28-річним Пітом Девідсоном також захотіли потрапити на тусовку і тому прилетіли до Лондона. Напередодні, представники теледіви звернулись до Букінгемського палацу з проханням вислати їм два VIP-запрошення. Виявляється, у королеви Єлизавети ІІ відмовили парі, тож не бачити їм бажанного запрошення.
Проте Кім не втрачала надії і намагалася дістати квитки будь-якими способами. Зірка навіть готова була відмовитись від VIP-місць! Вона ображена, що її вважають провінціалкою, адже вона ходила по коридорах різних установ та куртизанила з зірками і політиками різних рівнів. Вона вважає себе, що виглядає не гірше, як члени королівської родини. Подейкують, що після того, як її бойфренд так і не зумів дістати їй будь-який білет-пропуск на захід, - вона вишмагала його по обличчю та по голові його ж букетом, який перетворився на обтріпаний віник-деркач...) Принаймні, про це писали у соцмережах...
Отакої…
Телезірка в розпачі, бо спеціально прилетіла до Лондона разом із бойфрендом, щоб під приводом причини потрапити на святкування Платинового ювілею правління королеви – розвідати умови проживання та лишитися на ПМЖ на Туманному Альбіоні.
Також Її величність королева, в родині якої сімейні, родинні цінності є понад усе - не вітає розлучення та «легковажних і вєтрянних дів», які втручаються у чужі сім'ї та полюють за одруженими та заможними чоловіками. Саме такою вона вважає і Кім: яка прикинулася лисичкою-жалібничкою, а тим часом - це Лисиця на полюванні.
Кім Кардашьян прихопила із собою 4 пари одягу ( прикиду) та взуття, але так і не отримала запрошення на вечірку з нагоди ювілею правління королеви
Зазначається, що на суботнє дійство шляхом громадського голосування було виділено 10 тис. квитків, а ще 7,5 тис. – передано ключовим працівникам, військовослужбовцям, волонтерам та благодійним організаціям.
Серед запрошених гостей уже заявлені сер Девід Аттенборо, тенісистка Емма Радукану, Девід Бекхем, Стівен Фрай і дама Джулі Ендрюс.
41-річна Кім Кардашьян разом зі своїм 28-річним Пітом Девідсоном також захотіли потрапити на тусовку і тому прилетіли до Лондона. Напередодні, представники теледіви звернулись до Букінгемського палацу з проханням вислати їм два VIP-запрошення. Виявляється, у королеви Єлизавети ІІ відмовили парі, тож не бачити їм бажанного запрошення.
Проте Кім не втрачала надії і намагалася дістати квитки будь-якими способами. Зірка навіть готова була відмовитись від VIP-місць! Вона ображена, що її вважають провінціалкою, адже вона ходила по коридорах різних установ та куртизанила з зірками і політиками різних рівнів. Вона вважає себе, що виглядає не гірше, як члени королівської родини. Подейкують, що після того, як її бойфренд так і не зумів дістати їй будь-який білет-пропуск на захід, - вона вишмагала його по обличчю та по голові його ж букетом, який перетворився на обтріпаний віник-деркач...) Принаймні, про це писали у соцмережах...
Отакої…