На Рівненщині перевіряють 66 підприємств, до яких причетні росіяни або

Понад три місяці триває боротьба України за свободу й демократію. Нині всі сили правоохоронних органів Рівненщини спрямовані на підтримання правопорядку на території області, належну фіксацію та розслідування воєнних злочинів, а також інших кримінальних правопорушень, пов’язаних із воєнною агресією російської федерації.
Загалом правоохоронними органами області з початку збройної агресії до ЄРДР внесено відомості про майже 200 кримінальних правопорушень, вчинених російськими військовослужбовцями.
Злочинні дії агресора призвели до руйнування цивільної інфраструктури та величезних матеріальних збитків. Відшкодовувати їх має винуватець, в тому числі і за рахунок заморожених та конфіскованих коштів та майна російських і білоруських активів.
Нині на Рівненщині перевіряють 66 суб’єктів господарювання, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є фізичні або юридичні особи росії та білорусі.
Виявлення усіх таких підприємств на території області – теж одне з пріоритетних завдань правоохоронних та контролюючих органів. Те, як зробити цю роботу максимально скоординованою та ефективною обговорили сьогодні в Рівненській обласній прокуратурі.
Учасники робочої зустрічі напрацювали механізм взаємодії, співпраці та оперативного обміну інформацією, аби в найкоротші терміни виявити усі підприємства та колаборантів, які працюють на Рівненщині, але власники яких при цьому підтримують та фінансують військових країни-агресора.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури/