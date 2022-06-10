Рівне:

Створення та просування сайтів

На Рівненщині перевіряють 66 підприємств, до яких причетні росіяни або

Рівненська область / Новини регіону 10-июн, 2022, 07:039 prov 27
Понад три місяці триває боротьба України за свободу й демократію. Нині всі сили правоохоронних органів Рівненщини спрямовані на підтримання правопорядку на території області, належну фіксацію та розслідування воєнних злочинів, а також інших кримінальних правопорушень, пов’язаних із воєнною агресією російської федерації.
Загалом правоохоронними органами області з початку збройної агресії до ЄРДР внесено відомості про майже 200 кримінальних правопорушень, вчинених російськими військовослужбовцями.
Злочинні дії агресора призвели до руйнування цивільної інфраструктури та величезних матеріальних збитків. Відшкодовувати їх має винуватець, в тому числі і за рахунок заморожених та конфіскованих коштів та майна російських і білоруських активів.
Нині на Рівненщині перевіряють 66 суб’єктів господарювання, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є фізичні або юридичні особи росії та білорусі.
Виявлення усіх таких підприємств на території області – теж одне з пріоритетних завдань правоохоронних та контролюючих органів. Те, як зробити цю роботу максимально скоординованою та ефективною обговорили сьогодні в Рівненській обласній прокуратурі.
Учасники робочої зустрічі напрацювали механізм взаємодії, співпраці та оперативного обміну інформацією, аби в найкоротші терміни виявити усі підприємства та колаборантів, які працюють на Рівненщині, але власники яких при цьому підтримують та фінансують військових країни-агресора.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури/
Схожі новини
На Рівненщині вже зареєстрували 68 воєнних злочинів, допитали 178 осіб
Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону

На Рівненщині вже зареєстрували 68 воєнних злочинів, допитали 178 осіб

Боротьба з «брудними коштами» на Рівненщині триває
Головна / Рівненська область

Боротьба з «брудними коштами» на Рівненщині триває

Уродженця білорусі судитимуть за те, що заперечував збройну агресію РФ
Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону

Уродженця білорусі судитимуть за те, що заперечував збройну агресію РФ

Оперативники та слідчі ДФС Рівненщини відшкодували державі майже 7 млн. гривень
Головна / Рівненська область

Оперативники та слідчі ДФС Рівненщини відшкодували державі майже 7 млн. гривень

Землекористувачі та власники землі Рівненщини сплатили понад майже 24 мільйонів гривень
Головна / Рівненська область

Землекористувачі та власники землі Рівненщини сплатили понад майже 24 мільйонів гривень

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору