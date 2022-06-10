Бурштин, пістолети, патрони, тротилова шашка: поліцейські документують незаконне зберігання зброї та боєприпасів на Рівненщині

За місцем проживання 51-річного жителя села Берестівка Вараського району поліцейські виявили та вилучили пістолет невідомого походження та понад один кілограм бурштину-сирцю різної фракції,
У 22-річного жителя селища Володимирець вилучили орієнтовно два кілограми «сонячного» каміння,
У Рівному на вулиці поліцейські виявили у 40-річного жителя села Дядьковичі 20 патронів калібру 5,45 мм,
У підсобному приміщенні дубенські поліцейські вилучили у 31-річного жителя селища Смига тротилову шашку,
працівники ВП № 2 (м. Костопіль) вилучили у 65-річного здолбунівчанина запал до ручної гранати.
За місцем проживання 37-річного жителя селища Квасилів виявили 9 патронів калібру 9 мм та ніж.
За всіма фактами тривають досудові розслідування, вилучене скеровано на експертизу.
Поліція Рівненської області.