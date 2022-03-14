Рівне:

Створення та просування сайтів

Псевдо выйськові вимагали у мешканця Луцька неіснуючий борг

Новини регіону / Волинська область 18-июн, 2022, 11:529 prov 0
Двоє чоловіків під виглядом добровольців територіальної оборони вимагали у мешканця Луцька неіснуючий борг. За відмову платити — погрожували фізичною розправою.
До Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції надійшла інформація від заявника про те, що двоє військовослужбовців із Києва вимагають у нього велику суму грошей.
 Виявилось, що 30-річний чоловік та його 49-річний спільник – у минулому військовослужбовець Нацгвардії – розробили план кримінального заробітку. Змовники вимагали у мешканця Волинської області вигаданий борг. Для переконливості розповідали, що перебувають в одному з військових формувань.
Коли чоловік відмовився платити, вимагачі почали погрожувати фізичною розправою. Після відібрали у підприємця 25 000 гривень і військову амуніцію, призначену для бійців на фронті. Через деякий час, на вимогу зловмисників, підприємець передав їм ще одну суму «відкупних» – більше 5 000 доларів США. Однак на цьому столичні жителі вирішили не зупинятися. Вони силою посадили чоловіка в автомобіль та намагалися вивезти до Києва.
На одному з блокпостів оперативники внутрішньої безпеки НПУ спільно зі слідчими волинської поліції, за фізичної підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, затримали зловмисників. У фігурантів вилучили гроші, мисливський карабін, автомат Калашникова, пістолет Макарова та набої різного калібру.
Наразі їм уже вручено підозри. За скоєне змовники можуть провести за ґратами до 12-ти років.
Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура. 
Департамент внутрішньої безпеки
Національної поліції України.
Схожі новини
Експоліцейський незаконно переправляв чоловіків через державний кордон.
Новини регіону / Львівська область

Експоліцейський незаконно переправляв чоловіків через державний кордон.

У нардепа на Волині вимагали $100 тисяч, погрожуючи розстрілом
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Волинська область

У нардепа на Волині вимагали $100 тисяч, погрожуючи розстрілом

На Волині слідчими СБУ оголошено про підозру затриманому на хабарі прокурору
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Волинська область

На Волині слідчими СБУ оголошено про підозру затриманому на хабарі прокурору

На Волині СБУ викрила сільського голову на хабарі у п'ятнадцять тисяч доларів США
Головна / Волинська область

На Волині СБУ викрила сільського голову на хабарі у п'ятнадцять тисяч доларів США

НА ВОЛИНІ ЗАТРИМАЛИ АДВОКАТА-ХАБАРНИКА
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Волинська область

НА ВОЛИНІ ЗАТРИМАЛИ АДВОКАТА-ХАБАРНИКА

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору