Основні переваги акаунтів Google для реклами

Запустити рекламу в Google непросто, виникає чимало проблем та несподіванок в роботі. Сьогодні можна купити обліковий запис Google Ads за копійки, але його характеристики будуть відповідати його ціні. Перш ніж ви зможете отримати перші кліки, ви поховаєте більше одного акаунта і чималу суму грошей.
А можна просто пропустити цей крок, завдяки вже створеному і налаштованому обліковому запису Google Ads. Звичайно, ніякі дані не належать третім особам. На цьому етапі ви вже можете починати, але вам потрібно буде "прив’язати" карту для оплати, оскільки на вже прив’язаній немає коштів.
Коли ми розміщуємо рекламу в Google, поріг списання встановлюється на основі багатьох факторів. Найзручніше працювати з порогом 300 євро, за рахунок того, що можна не турбуватися про дрібні транзакції з картки, а спокійно показувати рекламу, а потім платити за неї відразу, коли витрачена сума наблизиться до запису - вихідний поріг. Тому краще придбати обліковий запис google adwords.
Ще одна головна перевага – відносна стабільність роботи з Google, в тому сенсі, що всі ваші зусилля можна зосередити на запуску реклами, тут вам не доведеться турбуватися про успішний вхід або інші проблеми, не пов’язані безпосередньо із запуском.
Контекстна реклама означає показ оголошень у результатах пошуку лише за умови введення певних запитів. Це означає, що ви повинні вибрати, де розміщувати, а де ні. Ось у чому суть. Відфільтровуючи малоефективні ключові слова з часом, ви можете досягти безпрецедентних показників конверсії.
Вручну керуючи вартістю кліку, ви можете отримати найякісніший трафік із пошуку. У SMM це влаштовано дещо інакше, і це не така очевидна перевага, як у контексті. І останнє, але не менш важливо, ви можете рекламувати в Google набагато більше, ніж дозволено в соціальних мережах. Сформувавши просту кампанію з ключовими словами, що містять назву бренду, ви можете конвертувати трафік, який підігрівають колеги зі сфери SMM, своєю таргетованою рекламою!
Зараз в інтернеті чимало оголошень на зразок: Купуємо акаунти Google ADS, продаємо акаунти Google ADS, Google ADS зі спендом, Викупимо ваш акаунт Google ADS.
Чи можна продавцям/покупцям довіряти?
Часті запитання
1)Чи є будь-який посібник із безпечного запуску облікових записів?
Відповідь: Ви отримаєте посібник із безпечного запуску рекламних компаній, настроювання бюджету тощо. Так само якщо у вас виникнуть проблеми іншого роду, також готові вам допомогти.
2) Як швидко я отримую свій акаунт?
Відповідь: Як правило це відбувається відразу ж після отримання оплати або максимум протягом 24 годин. Іноді у свята чи вихідні це може тривати понад 24 години.
3) Чи здійснюється оплата вперед?
Відповідь: Так, повна 100% передоплата.
4) Які гарантії, що ви мене не кинете?
Відповідь: Ми готові працювати за допомогою гаранта, оплачуєте гаранту ви.
5) Що я отримую при покупці?
Відповідь: Ви отримуєте робочий VDS на якому вже виконано вхід в Google ADS, так само запущена тестова реклама, а також всі дані облікових записів.