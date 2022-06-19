Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.06 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 33600 (+250) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1468 (+3) од,бойових броньованих машин / APV ? 3577 (+4) од,артилерійських систем / artillery systems – 745 (+6) од,РСЗВ / MLRS - 235 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 98 (+0) од,літаків / aircraft – 216 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 181 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 598 (+4),крилаті ракети / cruise missiles - 130 (+1),кораблі /катери / warships / boats - 14 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2523 (+10) од,спеціальна техніка / special equipment - 55 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut and Zaporizhzhia direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!