Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 15.06 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 32750 (+250) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1440 (+6) од,бойових броньованих машин / APV ? 3528 (+25) од,артилерійських систем / artillery systems – 722 (+1) од,РСЗВ / MLRS - 230 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 97 (+0) од,літаків / aircraft – 213 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 179 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 591 (+3),крилаті ракети / cruise missiles - 129 (+4),кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2485 (+12) од,спеціальна техніка / special equipment - 55 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut and Sievierodonetsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!