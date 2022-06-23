Депутат розповів, чому скасували нульове розмитнення

Народний депутат Роберт Горват вважає, що повернення драконівських податків на ввезення автомобілів дозволить державі отримати гроші на війну та будівництво доріг.В Україні скасували нульове розмитнення авто. Звісно, це обурило багатьох українців. Люди вважають, що вони мають право на якісне та недороге авто, тим паче у час війни, коли сотні тисяч автомобілів були знищені і багато хто опинився у фінансовій скруті.За декілька років дороги підлатали, але їх стан потрібно підтримувати. Ми ж повернули мита та ПДВ на все, окрім бензину та дизелю. І я думаю, що найближчим часом ми і тут повернемо мито, тому що відрахування на дороги мають іти. Все, що їздить по дорозі, має платити з бензину, із запчастин, з розмитнення у дорожній фонд на ремонт та будівництво доріг, які у нас поки, на жаль, не є такими, як у ЄС.– Це зовсім інша історія, і коли це станеться, невідомо. А війна в Україні може закінчитися і через два роки, от що ми будемо робити два роки? Чи нам хтось дасть гроші на ремонт доріг? Треба ж підвозити різне забезпечення на лінію фронту і дороги мають бути у гарному стані.Люди запитують, звісно, але люди у нас хочуть, щоб все було дешевше, чи навіть безкоштовно. А держава має функціонувати, і для цього мають сплачуватися податки.– Я можу сказати, що якщо до ЄС ввозять авто, наприклад, з Японії або США, то сплачується і мито, і ПДВ. Всередині Євросоюзу не сплачується розмитнення, зокрема, через те, що здебільшого усі автоконцерни знаходяться всередині ЄС і потреби сплати ПДВ не виникає. Але ввозячи авто з Японії, ви платите ПДВ. Так само і у нас. Якби у нас було виробництво автомобілів всередині країни, ми б не сплачували. Але так сталося, що ми не стали лідерами автопрому, хоча є надія що у нас все вдасться з електрокарами, але це буде після війни.– Звичайно, закон вступає в дію, і мусить працювати. Чутки про скасування пільг на розмитнення ходили вже декілька тижнів, і люди мали розраховувати.– Звісно, хотілося б розвивати свій автопром. Але ніхто зараз не може спрогнозувати, що буде далі, коли закінчиться війна, чи буде "план Маршала", чи будуть нам допомагати.Я просто так дивлюся на людей, які хочуть за так розмитнити та не платити податки, а за які гроші ми будемо перемагати? Мені здається, що зараз такі питання нетактовні. Зараз ми все робимо для перемоги. Як переможемо, будемо працювати над цими питаннями.– Було три місяці. Держава відкрила вікно, хто хотів, кому це було потрібно - ті купили авто. Хто не встиг, якийсь відсоток - ну, треба було встигати. Держава не може вічно займатися благодійністю. Я ще раз наголошую, у країні війна, і дороги мають будуватися, по них мають їздити певні вантажі, зокрема, і військового характеру. Десь ми ці гроші маємо брати на будівництво доріг.– Ми вже скасували пільги, тому зараз це вже не питання. А до цього ми розуміли, що пільгове розмитнення буде не назавжди, тому не було інших додаткових дій. Держава пішла людям назустріч на певний період часу.