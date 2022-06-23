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Депутат розповів, чому скасували нульове розмитнення

Актуально 23-июн, 2022, 08:499 prov 0
Народний депутат Роберт Горват вважає, що повернення драконівських податків на ввезення автомобілів дозволить державі отримати гроші на війну та будівництво доріг.
В Україні скасували нульове розмитнення авто. Звісно, це обурило багатьох українців. Люди вважають, що вони мають право на якісне та недороге авто, тим паче у час війни, коли сотні тисяч автомобілів були знищені і багато хто опинився у фінансовій скруті.
За декілька років дороги підлатали, але їх стан потрібно підтримувати. Ми ж повернули мита та ПДВ на все, окрім бензину та дизелю. І я думаю, що найближчим часом ми і тут повернемо мито, тому що відрахування на дороги мають іти. Все, що їздить по дорозі, має платити з бензину, із запчастин, з розмитнення у дорожній фонд на ремонт та будівництво доріг, які у нас поки, на жаль, не є такими, як у ЄС.
– Добре, але чи можемо ми до цього повернутися у майбутньому, коли, наприклад, отримаємо статус кандидата у члени ЄС, щоб мати можливість, як і в Європі ввозити авто з нульовим розмитненням. Чи лише після повноцінного вступу в ЄС?
– Це зовсім інша історія, і коли це станеться, невідомо. А війна в Україні може закінчитися і через два роки, от що ми будемо робити два роки? Чи нам хтось дасть гроші на ремонт доріг? Треба ж підвозити різне забезпечення на лінію фронту і дороги мають бути у гарному стані.
Люди запитують, звісно, але люди у нас хочуть, щоб все було дешевше, чи навіть безкоштовно. А держава має функціонувати, і для цього мають сплачуватися податки.
– Чи розглядалися якісь інші варіанти, окрім повернення розмитнення авто? Можливо знизити ставку на розмитнення, або ж дозволяти ввозити одному громадянину лише одне авто для власних потреб, щоб і не створювати черги на кордоні, і якщо людині потрібно ще одне авто, то вже сплачувалися податки?
– Я можу сказати, що якщо до ЄС ввозять авто, наприклад, з Японії або США, то сплачується і мито, і ПДВ. Всередині Євросоюзу не сплачується розмитнення, зокрема, через те, що здебільшого усі автоконцерни знаходяться всередині ЄС і потреби сплати ПДВ не виникає. Але ввозячи авто з Японії, ви платите ПДВ. Так само і у нас. Якби у нас було виробництво автомобілів всередині країни, ми б не сплачували. Але так сталося, що ми не стали лідерами автопрому, хоча є надія що у нас все вдасться з електрокарами, але це буде після війни.
– Якщо людина стоїть у черзі на кордоні, щоб розмитнити авто, але не встигає до 1 липня, вона вже буде розмитнювати авто за новими правилами?
– Звичайно, закон вступає в дію, і мусить працювати. Чутки про скасування пільг на розмитнення ходили вже декілька тижнів, і люди мали розраховувати.
– От ви сказали, що ми не стали лідерами автопрому. Зараз українці мають змогу відносно дешево купувати машини у Європі. А яка ж тепер альтернатива, якщо нашого продукту на ринку мало, та й ще по дорожчий ціні?
– Звісно, хотілося б розвивати свій автопром. Але ніхто зараз не може спрогнозувати, що буде далі, коли закінчиться війна, чи буде "план Маршала", чи будуть нам допомагати.
Я просто так дивлюся на людей, які хочуть за так розмитнити та не платити податки, а за які гроші ми будемо перемагати? Мені здається, що зараз такі питання нетактовні. Зараз ми все робимо для перемоги. Як переможемо, будемо працювати над цими питаннями.
– Але люди аргументують тим, що багато хто полишив свої авто на окупованих територіях, або вони були знищені чи пошкоджені внаслідок обстрілів, або ж машину відібрали окупанти. І зараз, коли фінансові можливості людей значно знизилися, можливість купити недороге авто у Європі було дуже доречним.
– Було три місяці. Держава відкрила вікно, хто хотів, кому це було потрібно - ті купили авто. Хто не встиг, якийсь відсоток - ну, треба було встигати. Держава не може вічно займатися благодійністю. Я ще раз наголошую, у країні війна, і дороги мають будуватися, по них мають їздити певні вантажі, зокрема, і військового характеру. Десь ми ці гроші маємо брати на будівництво доріг.
– "Нульове" розмитнення спричинило великі черги на кордоні з Україною. Чи не розглядається можливість впорядкувати роботу митниць, щоби прискорити роботу, а не створювати такий хаос в останні дні "нульового" розмитнення?
– Ми вже скасували пільги, тому зараз це вже не питання. А до цього ми розуміли, що пільгове розмитнення буде не назавжди, тому не було інших додаткових дій. Держава пішла людям назустріч на певний період часу.
auto.24tv.
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