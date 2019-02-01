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В Україні можуть продовжити пільговий період розмитнення "євроблях"

Актуально 05-лют, 2019, 14:019 prov 63
Група народних депутатів запропонувала збільшити пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією до 23 травня 2019 року.
Відповідний законопроект №9522 зареєстрований в парламенті 1 лютого.
В Україні можуть продовжити пільговий період розмитнення "євроблях"

Документ, авторами якого є депутати Верховної Ради Роберт Горват (фракція БПП), Валерій Лунченко ("Народний фронт") і Василь Петьовка ("Воля народу"), пропонує парламенту продовжити пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією з 90 днів до 180 днів.
Горват на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що пільговий період пропонується продовжити на 180 днів замість 90, тобто до 23 травня поточного року.
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