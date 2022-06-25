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2000 доларів США за непридатність до військової служби: на Волині затримали лікаря

Новини регіону / Волинська область 25-июн, 2022, 07:559 prov 0
Фігуранту повідомлено про підозру за зловживання впливом.
За даними поліцейських, за 2000 доларів США неправомірної вигоди лікар пообіцяв громадянинові вирішити питання з оформленням відповідного висновку про його непридатність до проходження військової служби у Збройних силах України.
23 червня оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали лікаря у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кошти фігурант отримував у кілька етапів, частину з яких мав передати своїм спільникам. Усі факти одержання неправомірної вигоди задокументували правоохоронці.
24 червня поліцейські повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури триває. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Національна поліція України,
Поліція Волинської областіМВС України.
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