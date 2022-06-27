Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 27.06 were approximately:
особового складу / personnel - близько/ about 35000 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ? 1552 (+20) од,
бойових броньованих машин / APV ? 3687 (+28) од,
артилерійських систем / artillery systems – 771 (+7) од,
РСЗВ / MLRS - 243 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 101 (+2) од,
літаків / aircraft – 217 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 184 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 636 (+6),
крилаті ракети / cruise missiles - 139 (+0),
кораблі /катери / warships / boats - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2575 (+11) од,
спеціальна техніка / special equipment - 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut and Kurakhove directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Генеральний штаб ЗСУ.