Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 20.06 were approximately:
особового складу / personnel - близько/ about 33800 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ? 1477 (+9) од,
бойових броньованих машин / APV ? 3588 (+11) од,
артилерійських систем / artillery systems – 749 (+4) од,
РСЗВ / MLRS - 238 (+3) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 98 (+0) од,
літаків / aircraft – 216 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 181 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 601 (+3),
крилаті ракети / cruise missiles - 130 (+0),
кораблі /катери / warships / boats - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2527 (+4) од,
спеціальна техніка / special equipment - 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut and Zaporizhzhia direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
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Генеральний штаб ЗСУ.