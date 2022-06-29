Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 29.06 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 35450 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1572 (+5) од,бойових броньованих машин / APV ? 3720 (+16) од,артилерійських систем / artillery systems – 781 (+3) од,РСЗВ / MLRS - 246 (+3) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 103 (+1) од,літаків / aircraft – 217 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 185 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 640 (+4),крилаті ракети / cruise missiles - 142 (+3),кораблі /катери / warships / boats - 14 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2598 (+9) од,спеціальна техніка / special equipment - 61 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!