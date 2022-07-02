Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 02.07 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 35870 (+120) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1582 (+5) од,бойових броньованих машин / APV ? 3737 (+1) од,артилерійських систем / artillery systems – 800 (+4) од,РСЗВ / MLRS - 246 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 105 (+0) од,літаків / aircraft – 217 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 186 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 653 (+8),крилаті ракети / cruise missiles - 144 (+1),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2614 (+4) од,спеціальна техніка / special equipment - 61 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!