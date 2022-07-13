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У США назвали список країн, які допомагають РФ обійти санкції

Актуально 13-июл, 2022, 08:329 zipik 20
Агентство з питань боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) та Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства фінансів США опублікували список країн, які допомагають РФ та Білорусі обійти експортні санкції. Товари можуть доставляти агресору через інші країни.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті американського уряду. Список включає, але не обмежується: Вірменію, Бразилію, Китай, Грузію, Індію, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Мексику, Нікарагуа, Сербію, Сінгапур, Південну Африку, Тайвань, Таджикистан, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Узбекистан. У деяких випадках під контролем США товари можуть бути легально експортовані в ці та інші юрисдикції як сировина для інших готових товарів.
"Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) та Бюро промисловості Міністерства торгівлі США
та безпека (BIS) оголошують спільний заклик до фінансових установ виявляти пильність щодо спроб окремих осіб чи організацій, щоб обійти експортний контроль BIS... Закон про банківську таємницю (BSA) зобов'язує повідомляти інформацію та докладно описує, як підозрюється ухилення від експортного контролю" , – йдеться у повідомленні.
Раніше лідери країн G7 заявили про готовність використовувати активи РФ для допомоги Україні за підсумками саміту, що відбувся наприкінці червня. Це питання вже обговорювалося і в Європі.OBOZREVATEL повідомляв раніше про те, що Швейцарія через санкції на початок липня заблокувала російські активи на $6,8 млрд (або 6,7 млрд швейцарських франків). Також заморожено 15 об'єктів нерухомості.
Джерело.
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