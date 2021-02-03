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РНБО ЗАПРОВАДИЛА САНКЦІЇ ДО МЕДВЕДЧУКА ТА МАРЧЕНКО

Актуально 20-фев, 2021, 11:159 prov 158

Рада національної безпеки й оборони України включила в санкційний список 8 осіб і 19 компаній, зокрема нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, його дружину Оксану Марченко та її подругу Наталю Лавренюк, яку вважають цивільною дружиною нардепа Тараса Козака.

 

Джерело: секретар РНБО Олексій  Данілов на брифінгу 

Деталі: Загалом санкції запроваджено на 3 роки до 8 фізосіб і 19 юросіб. Президент підпише відповідний указ. 

Санкції застосовано до 3 громадян України та 5 громадян Російської Федерації: 

  • Вацьковський Костянтин Борисович, громадянин Росії;
  • Домченко Віталій Валерійович, громадянин РФ;
  • Лавренюк Наталія Миколаївна, громадянка України;
  • Лісогор Сергій Вікторович, громадянин РФ;
  • Марченко Оксана Михайлівна, громадянка України;
  • Маслюк Олександр Миколайович, громадянин РФ;
  • Медведчук Віктор Володимирович, громадянин України;
  • Попов Михайло Юрійович, громадянин Росії.   

Також під санкції потрапили компанії, зареєстровані на території РФ, у Молдові та інших країнах. 

Санкції накладено і на компанії, що володіли 5 літаками, які здійснювали прямі польоти з Києва на Москву, І на літаки, і на їхніх власників, і на компанії, які обслуговували ці літаки. Усі ці компанії іноземні – частина з них зареєстрована в Молдові, частина у Португалії, сказав секретар РНБО.

Данілов уточнив, що "санкції вводяться на все майно, яке є у пана Медведчука".

На запитання про долю телеканалу "1+1", частиною якого володіє Марченко, секретар РНБО сказав, що канал буде далі працювати, але тією частиною майна неможливо буде користуватися.

Данілов пояснив: санкції застосовано, бо Служба безпеки веде кримінальне провадження за ст. 258 ч. 5 щодо фінансування тероризму.

Радбез також розглядав питання про нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок" протяжністю 1433 км, який "із невідомих причин", "за сумнівної процедури", без приватизації перейшов із держвласності в руки двох власників, афілійованих із двома громадянами України. 

Йдеться і про "ПрикарпатЗахідтранс".

РНБО доручила повернути нафтопродуктопровід у держвласність.

www.pravda.com.ua

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