РНБО ЗАПРОВАДИЛА САНКЦІЇ ДО МЕДВЕДЧУКА ТА МАРЧЕНКО

Рада національної безпеки й оборони України включила в санкційний список 8 осіб і 19 компаній, зокрема нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, його дружину Оксану Марченко та її подругу Наталю Лавренюк, яку вважають цивільною дружиною нардепа Тараса Козака.
Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу
Деталі: Загалом санкції запроваджено на 3 роки до 8 фізосіб і 19 юросіб. Президент підпише відповідний указ.
Санкції застосовано до 3 громадян України та 5 громадян Російської Федерації:
- Вацьковський Костянтин Борисович, громадянин Росії;
- Домченко Віталій Валерійович, громадянин РФ;
- Лавренюк Наталія Миколаївна, громадянка України;
- Лісогор Сергій Вікторович, громадянин РФ;
- Марченко Оксана Михайлівна, громадянка України;
- Маслюк Олександр Миколайович, громадянин РФ;
- Медведчук Віктор Володимирович, громадянин України;
- Попов Михайло Юрійович, громадянин Росії.
Також під санкції потрапили компанії, зареєстровані на території РФ, у Молдові та інших країнах.
Санкції накладено і на компанії, що володіли 5 літаками, які здійснювали прямі польоти з Києва на Москву, І на літаки, і на їхніх власників, і на компанії, які обслуговували ці літаки. Усі ці компанії іноземні – частина з них зареєстрована в Молдові, частина у Португалії, сказав секретар РНБО.
Данілов уточнив, що "санкції вводяться на все майно, яке є у пана Медведчука".
На запитання про долю телеканалу "1+1", частиною якого володіє Марченко, секретар РНБО сказав, що канал буде далі працювати, але тією частиною майна неможливо буде користуватися.
Данілов пояснив: санкції застосовано, бо Служба безпеки веде кримінальне провадження за ст. 258 ч. 5 щодо фінансування тероризму.
Радбез також розглядав питання про нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок" протяжністю 1433 км, який "із невідомих причин", "за сумнівної процедури", без приватизації перейшов із держвласності в руки двох власників, афілійованих із двома громадянами України.
Йдеться і про "ПрикарпатЗахідтранс".
РНБО доручила повернути нафтопродуктопровід у держвласність.