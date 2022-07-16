На Закарпатті ДБР повідомило про підозру 5 митникам за підробку даних з імпортованими авто

Працівники ДБР підозрюють 5 посадовців митного поста «Мукачево» Закарпатської митниці у несанкціонованих діях з інформацією, що обробляється в державних електронних системах.
Впродовж серпня-вересня 2021 року державні інспектори внесли до автоматизованої системи неправдиві дані щодо прибуття в зону митного контролю 29 автомобілів, які імпортувало приватне підприємство.
Як встановило слідство, посадовці незаконно звільняли автомобілі від проведення митного контролю. Машини фактично не заїжджали на митний пост, але інспектори в системі АСМО «Інспектор» незаконно проставляли відмітки про прибуття транспортних засобів, проводили завершення розмитнення та випускали їх у вільний обіг. Це давало можливість не проводити експертизу авто та штучно занижувати вартість автомобілів та розмитнювати їх за мінімальну вартість.
Чотирьом митникам повідомили про підозру у несанкціонованих діях з інформацією вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб (ч.1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України), їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.
Іще одного посадовця підозрюють за ч.1 ст. 362 КК України, його очікує штраф або виправні роботи.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Закарпатська обласна прокуратура.