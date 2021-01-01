Закарпатські митники «розмитнили» 1140 авто за пільговою схемою.Сьогодні, 22 квітня, у зоні діяльності Закарпатської митниці відбулася виїзна прессконференція, де йшлося про митні спрощення при оформленні транспортних засобів, ввезених в Україну, на період дії воєнного стану та можливість самостійного електронного декларування легкових автомобілів громадянами.Спікером заходу виступив начальник митного посту «Ужгород-вантажний» Закарпатської митниці Павло Герасимюк. Він деталізовано розповів представникам масмедіа про можливості введеного 5 квітня п.р. Закону, що передбачає «нульове розмитнення» транспортних засобів. Тепер при ввезенні на митну територію України автомобілів, придбаних співвітчизниками за кордоном, не потрібно сплачувати при митному оформенні ПДВ, ввізного мита і акцизного податку.Посадовець надав компетентні відповіді на всі запитання журналістів. Насамперед, які документи потрібно надавати митному органу при оформленні зазначених транспортних засобів.Далі розповів, що від з 9 квітня п.р. по сьогодні закарпатські митники загалом вже оформили 1140 автомобілів, з яких: 1085 – легкові, 33 – вантажні, 15 – пречепи, 5 – мотоцикли і 2 – автобуси.В середньому оформлення одного транспортного засобу тут займає від 30 хв до півтори години. За одну зміну (12 год) оформляється від 30 до 90 авто. В середньому економія при «нульовому» оформленні складає 140-160 тис грн на одному транспортному засобі. Відтак, за два тижні умовні платежі до Держбюджету лише у зоні діяльності Закарпатської митниці становлять майже 160 млн грн.Насамкінець, журналісти мали змогу опитати власників авто, які безпосередньо «розмитнювали» придбані за кордоном транспортні засоби, та поспілкуватися з представниками брокерських фірм, які надають послуги при офомленні ввезених автівок.