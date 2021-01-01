Пільговий період: на Волині за новими правилами розмитнили 1386 автомобілів

Зокрема майже 500 розмитнень, зазначила речниця, зареєстрували імпортери та юридичні особи. Каже: переважно водії розмитнюють легкові вживані автівки, серед яких найпопулярнішими марками є Volkswagen, Renault, Opel та Audi."Нині соцмережами шириться фейк про те, що після закінчення воєнного стану доведеться доплачувати повну вартість мита, але це неправда. Нульове розмитнення є повністю завершеним", – говорить Валентина Черниш.Зі слів речниці Волинської митниці, наразі обмежень щодо кількості автомобілів, які одна людина може привезти з-за кордону та розмитнити, немає. Станом на 9:00 на пункті пропуску "Ягодин" черг на в’їзд до України не було.Серед імпортних товарів, окрім авто, активно завозять в Україну мінеральні добрива, сільськогосподарську спецтехніку, шини, а також овочі та фрукти. Валентина Черниш додала: обсяги імпорту товарів будуть зростати.