Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.07 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 38550 (+100) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1691 (+4) од,бойових броньованих машин / APV ? 3892 (+6) од,артилерійських систем / artillery systems – 851 (+2) од,РСЗВ / MLRS - 248 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 113 (+0) од,літаків / aircraft – 220 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 693 (+3),крилаті ракети / cruise missiles - 167 (+1),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2767 (+14) од,спеціальна техніка / special equipment - 70 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!