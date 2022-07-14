Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 14.07 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 37870 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1667 (+18) од,бойових броньованих машин / APV ? 3852 (+20) од,артилерійських систем / artillery systems – 840 (+1) од,РСЗВ / MLRS - 247 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 109 (+0) од,літаків / aircraft – 219 (+2) од,гелікоптерів / helicopters – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 681 (+3),крилаті ракети / cruise missiles - 155 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2720 (+16) од,спеціальна техніка / special equipment - 67 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!