Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 11.07 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 37400 (+100) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1645 (+4) од,бойових броньованих машин / APV ? 3828 (+5) од,артилерійських систем / artillery systems – 838 (+4) од,РСЗВ / MLRS - 247 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 109 (+1) од,літаків / aircraft – 217 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 676 (+0),крилаті ракети / cruise missiles - 155 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2696 (+2) од,спеціальна техніка / special equipment - 66 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Avdiivka direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!