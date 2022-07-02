Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 03.07 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 35970 (+100) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1584 (+2) од,бойових броньованих машин / APV ? 3744 (+7) од,артилерійських систем / artillery systems – 801 (+1) од,РСЗВ / MLRS - 246 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 105 (+0) од,літаків / aircraft – 217 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 187 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 654 (+1),крилаті ракети / cruise missiles - 144 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2618 (+4) од,спеціальна техніка / special equipment - 64 (+3).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk and Bahmut directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!