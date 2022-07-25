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800 доларів США неправомірної вигоди за оформлення групи інвалідності – повідомлено про підозру лікарю-офтальмологу

Новини регіону / Хмельницька область 25-июл, 2022, 10:009 prov 0
За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру дитячому лікарю-офтальмологу одного з медичних закладів Кам’янець-Подільського за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). 
За даними слідства, за сприяння у прийнятті рішення щодо оформлення групи інвалідності для малолітньої дитини жінка вимагала в місцевих жителів 800 доларів США. 
Після одержання цієї суми її затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
Вирішується питання щодо обрання затриманій особі запобіжного заходу. 
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України та Управління СБУ в області.
Довідково: санкція ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.   
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.
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