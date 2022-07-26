39 мільйонів гривень збитків: ДБР оголосило підозри працівникам лісового господарства на Волині

Державне бюро розслідувань проводить системну роботу щодо виявлення та припинення злочинів у сфері довкілля. Ця робота не зупиняється навіть під час військової агресії росії. Усі посадовці, які попри воєнний стан, намагаються незаконно збагатитися, понесуть найсуворіше покарання.
Зокрема, працівники ДБР спільно з Нацполом викрили одного з керівників Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та його працівників, які у змові зі службовими особами державного підприємства «Любомльське лісове господарство» завдали шкоду державі на понад 39 млн гривень.
Протягом останніх трьох років, вони здійснювали лісогосподарську діяльність без висновку з оцінки впливу на довкілля, який є обов’язковим під час провадження планової діяльності.
Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у перевищенні влади або службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України). Вирішується питання про застосування запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.
Державне бюро розслідувань.