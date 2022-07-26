Бунт у Полицькій виправній колонії – розпочато розслідування

Вараська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами масових заворушень та дезорганізації роботи колонії (ч. 1 ст. 294, ст. 392 KK України).За даними слідства, 25 липня о другій годині ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що у Полицькій виправній колонії засуджені влаштували бунт та нищать майно. Крім того, встановлено також, що в’язні забарикадувалися у житловій зоні закладу та не допускали персонал, вибили вікна та пошкодили меблі у житлових бараках, влаштували пожежу у карантинному приміщенні та їдальні.Пожежу швидко ліквідували працівники ДСНС та установи виконання покарань. Ситуацію в закладі оперативно взяли під контроль. Тілесних ушкоджень персоналу та засудженим не спричинено.За попередньою інформацією, порушення ініціювала частина засуджених, яких евакуювали на Рівненщину із Запорізької області.На місце події виїхало керівництво Рівненської обласної і Вараської окружної прокуратур, ГУ НП в області та слідчо-оперативна група поліції. За вказаними фактами правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.На даний час у кримінальних провадженнях тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, встановлюються всі обставини події та причетні до них особи. Вирішується питання їх ізоляції від інших засуджених.