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На Закарпатті виявили безпілотник, яким намагались переправити до Угорщини 170 пачок цигарок

Новини регіону / Закарпатська область 27-июл, 2022, 09:299 prov 0
Вчора вночі прикордонникам Чопського загону вдалося перехопити безпілотний літальний апарат, який використовували з метою контрабанди тютюнових виробів.

Опівночі правоохоронцям надійшла інформація про рух безпілотника поблизу населеного пункту Саловка на кордоні з Угорщиною. У зазначений район одразу вислали групу реагування та залучили співробітників оперативно-розшукового підрозділу.
За допомогою спеціальних технічних заходів прикордонникам вдалося зупинити безпілотник та посадити його у полі. Під час огляду у ньому виявили пакунок з 170 пачками тютюнових виробів. У планах правопорушників було доправити цим літаком безакцизні сигарети з України в Угорщину.
Виявлений літальний апарат та тютюнові вироби вилучили та доставили у прикордонний підрозділ. Їх буде передано слідчо-оперативній групі Національної поліції. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.
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