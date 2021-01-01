На Закарпатті виявили безпілотник, яким намагались переправити до Угорщини 170 пачок цигарок

Вчора вночі прикордонникам Чопського загону вдалося перехопити безпілотний літальний апарат, який використовували з метою контрабанди тютюнових виробів.
Опівночі правоохоронцям надійшла інформація про рух безпілотника поблизу населеного пункту Саловка на кордоні з Угорщиною. У зазначений район одразу вислали групу реагування та залучили співробітників оперативно-розшукового підрозділу.
За допомогою спеціальних технічних заходів прикордонникам вдалося зупинити безпілотник та посадити його у полі. Під час огляду у ньому виявили пакунок з 170 пачками тютюнових виробів. У планах правопорушників було доправити цим літаком безакцизні сигарети з України в Угорщину.
Виявлений літальний апарат та тютюнові вироби вилучили та доставили у прикордонний підрозділ. Їх буде передано слідчо-оперативній групі Національної поліції. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.