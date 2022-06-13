Тікали так, що згубили капці. Прикордонники Чопського загону затримали групу чоловіків, які мали намір у незаконний спосіб пробратися з України до Словаччини

Вчора вранці прикордонники Чопського загону затримали групу чоловіків, які мали намір у незаконний спосіб пробратися з України до Словаччини. Прикордонний наряд відділу «Ужгород» помітив одного з правопорушників, коли той намагався подолати загороджувальний паркан.
Коли невідомий побачив правоохоронців, він одразу вдався до втечі.На пошуки втікача та його можливих спільників вислали групу реагування і дільничних інспекторів. У ході пошукових заходів за декількасот метрів від місця виявлення невідомого прикордонники зупинили автомобіль, яким пересувалися ймовірні порушники кордону.
Під час перевірки транспортного засобу правоохоронці встановили, що у ньому перебували шестеро чоловіків. Усі вони виявилися громадянами України. Двоє із затриманих мали на собі брудний від грунту одяг, ще один сидів в автомобілі без взуття.
У той же час інший прикордонний наряд знайшов поблизу загороджувального паркану залишені рюкзак та пару взуття. Затриманих доставили у прикордонний підрозділ з метою з’ясування обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів. Усі шестеро визнали намір незаконно перетнути українсько-словацький кордон.
Чоловіків притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Їх справи буде передано до суду.
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.