Митрополит Київський і всієї України Епіфаній: сьогодні особливе духовне і державне свято для нашого народу

І це не випадково. В минулому році ми святкували 30 років відновлення незалежності України. Ми маємо славетну історію, яку повинні знати і добре пам'ятати. Бо триває гібридна війна, коли агресор застосовує всі методи, щоби знищити нашу державність, знищити нас як окрему націю. Ця війна триває не останніх 5 місяців, і не останніх 8 років – вона триває вже декілька століть. І на долю нашого покоління випало цю війну завершити.
Щиро віримо: які б «північні вітри» нині нас не поливали кулями, ненавистю чи брехнею, ми все одно встоїмо! Бо маємо міцний фундамент, славну історію, сильну волю і непереможну силу духу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!