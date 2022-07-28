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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній: сьогодні особливе духовне і державне свято для нашого народу

Головна / Війна з московитами 28-июл, 2022, 07:169 prov 22
Сьогодні особливе духовне і державне свято для нашого народу: ми відзначаємо чергову, 1034-у річницю Хрещення Руси-України і вперше в нашій історії відзначаємо День Української Державності.
І це не випадково. В минулому році ми святкували 30 років відновлення незалежності України. Ми маємо славетну історію, яку повинні знати і добре пам'ятати. Бо триває гібридна війна, коли агресор застосовує всі методи, щоби знищити нашу державність, знищити нас як окрему націю. Ця війна триває не останніх 5 місяців, і не останніх 8 років – вона триває вже декілька століть. І на долю нашого покоління випало цю війну завершити.
Щиро віримо: які б «північні вітри» нині нас не поливали кулями, ненавистю чи брехнею, ми все одно встоїмо! Бо маємо міцний фундамент, славну історію, сильну волю і непереможну силу духу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!

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