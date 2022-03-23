Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи одноголосно підтримав Україну та засудив агресію рф

Ввечері 22 березня на 42-ій сесії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи у Страсбурзі було одноголосно ухвалено Декларацію з рішучою підтримкою України та засудженням воєнної агресії росії.
Декларацію, у якій міститься низка важливих закликів, ухвалили 109 голосами після дебатів щодо ситуації в Україні.
Зокрема Конгрес рішуче засуджує війну рф проти України як грубе порушення міжнародного права та Статуту Ради Європи. Він закликає рф негайно та беззастережно припинити війну в Україні, забезпечити гуманітарні коридори для безпечної евакуації мирного населення, припинити порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також вивести свої війська.
Конгрес декларує повну і рішучу підтримку Україні та солідарність з її народом, який демонструє твердість і мужність у захисті своєї країни.
Окрім того, Конгрес виражає свою непохитну прихильність до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її визнаних кордонів.
Зазначено у Декларації й те, що війна рф проти України суттєво підриває здатність місцевих та регіональних органів влади в Україні діяти та завдає величезних страждань українському народу. При цьому Конгрес визнає ключову роль, яку відіграють місцеві та регіональні органи влади в Україні у подоланні катастрофічних гуманітарних наслідків, з якими стикаються громадяни внаслідок війни.
Конгрес наголошує, що демократія, багаторівневе управління та права людини сильніші за війну, твердо стоїть на боці України та її народу, і закликає всі місцеві та регіональні спільноти Європи та за її межами залишатися єдиними та рішучими у своїй солідарності та підтримці України, її народу та влади.
Ухвалення Декларації важливе з огляду на те, що для боротьби з путінською пропагандою зараз потрібно використовувати кожен міжнародний майданчик, вважає депутат обласної ради Світлана Богатирчук-Кривко, яка є членом Делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.
- Війна в Україні розпочалася не 24 лютого 2022 року. Вона триває вже вісім років, з 2014-го. І про це ми нині досить багато говорили. Загалом ми два дні готували усі делегації країн Ради Європи до голосування. Відвідали безліч іноземних делегацій, провели засідання політичних груп. І в результаті підтримка була одностайною. Звичайно, у порівнянні з 2014 роком Рада Європи змінилася, і про це я говорила у своєму виступі. І якби у 2014 році ті санкції, які світ застосував нині проти рф, були запроваджені, можливо, цієї трагедії нині не сталося б, - зазначила Світлана Богатирчук-Кривко.
Прес служба Рівненської обласної ради.