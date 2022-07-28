Рівне:

Створення та просування сайтів

На Сарненщині зловмисник завдав тілесні ушкодження військовому, який вручав йому повістку

Рівненська область / Новини регіону 28-июл, 2022, 08:239 prov 0
За фактом насильства щодо службової особи слідчі ВП № 1 (м. Дубровиця) Сарненського РВП розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 350 КК України.
Про це повідомляє Поліція Рівненської області.
Про те, що за меддопомогою звернувся 54-річний військовослужбовець, до поліції повідомили медики, 26 липня, близько 20 години. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійно-рвану рану брови.
Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження йому наніс 32-річний житель міста Дубровиця, коли військовий намагався вручити йому повістку за місцем проживання.
Досудове розслідування триває.
За скоєне зловмиснику може загрожувати до п'яти років обмеження або позбавлення волі.
Схожі новини
На Сарненщині конфлікт через дівчину закінчився стріляниною: триває досудове розслідування
Рівненська область / Новини регіону

На Сарненщині конфлікт через дівчину закінчився стріляниною: триває досудове розслідування

На Рівненщині в колонії співкамерник вбив засудженого
Головна / Рівненська область

На Рівненщині в колонії співкамерник вбив засудженого

На Закарпатті суд обрав запобіжний захід для зловмисника, який підозрюється у вбивстві свого малолітнього сина
Новини регіону / Закарпатська область

На Закарпатті суд обрав запобіжний захід для зловмисника, який підозрюється у вбивстві свого малолітнього сина

На Рівненщині "наїхали" на податківця
Головна / Рівненська область

На Рівненщині "наїхали" на податківця

Брила льоду впала на рівнянку
Головна / Рівненська область

Брила льоду впала на рівнянку

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору