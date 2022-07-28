На Сарненщині зловмисник завдав тілесні ушкодження військовому, який вручав йому повістку

За фактом насильства щодо службової особи слідчі ВП № 1 (м. Дубровиця) Сарненського РВП розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 350 КК України.
Про це повідомляє Поліція Рівненської області.
Про те, що за меддопомогою звернувся 54-річний військовослужбовець, до поліції повідомили медики, 26 липня, близько 20 години. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійно-рвану рану брови.
Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження йому наніс 32-річний житель міста Дубровиця, коли військовий намагався вручити йому повістку за місцем проживання.
Досудове розслідування триває.
За скоєне зловмиснику може загрожувати до п'яти років обмеження або позбавлення волі.