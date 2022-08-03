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На хабарі викрито керівника структурного підрозділу рівненського ВНЗ

Рівненська область / Новини регіону 03-авг, 2022, 08:109 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури керівника одного із структурних підрозділів рівненського вищого навчального закладу викрито під час одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 369-2  КК України).
За даними слідства, з грудня 2021 року по липень 2022 року посадовець, за винагороду, неодноразово здійснював неправомірний вплив на прийняття рішень викладачами навчального закладу. Він, зокрема, «вирішував» питання позитивної здачі сесій студентом без фактичної здачі ним іспитів. Керівника викрили під час одержання чергового хабаря.
На даний час чоловікові вже повідомлено про підозру, вирішується питання обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Досудове розслідування проводять слідчі  Рівненського РВП ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу Управління СБУ в області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури
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