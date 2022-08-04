Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 04.08 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 41500 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1789 (+15) од,бойових броньованих машин / APV ? 4026 (+4) од,артилерійських систем / artillery systems – 946 (+7) од,РСЗВ / MLRS - 260 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 118 (+0) од,літаків / aircraft – 223 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 191 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 742 (+2),крилаті ракети / cruise missiles - 182 (+2),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2960 (+38) од,спеціальна техніка / special equipment - 83 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut and Donetsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!