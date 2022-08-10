10 серпня - Всесвітній День Лева

Всесвітній день лева святкують 10 серпня щороку, так як в цей день саме Leo) — зодіакальне сузір'я розташоване між сузір'ями Рака та Діви. Сонце перебуває в сузір'ї Лева з 10 серпня по 15 вересня.
Левів почали поневолювати ще в 9 столітті до н.е. Їх використовували на арені для задоволення охочих до видовищ жителів Ассирійської імперії. У Давньому Римі леви використовувалися в гладіаторських боях та у цирках та «зоопарках». Їх активно використовували для розправи над злочинцями, а жорстокі язичницькі римські імператори на християн нацьковували тигрів і левів в Амфітеатрі.
Левів почали поневолювати ще в 9 столітті до н.е. Їх використовували на арені для задоволення охочих до видовищ жителів Ассирійської імперії. У Давньому Римі леви використовувалися в гладіаторських боях та у цирках та «зоопарках». Їх активно використовували для розправи над злочинцями, а жорстокі язичницькі римські імператори на християн нацьковували тигрів і левів в Амфітеатрі.
У Середньовіччі левів також полюбляли тримати в неволі можновладці, як знак своєї могутності як на Заході, так і на Сході. (Бували випадки, коли такі хазяї гинули від своїх домашніх улюбленців). У XVII столітті представники цього виду з’явились у провідних європейських зоопарках, найбільший з яких знаходиться у Лондоні. У XIX столітті разом з колоніальною торгівлею почала процвітати й торгівля дикими тваринами. В цей час леви були звичайним живим товаром на ринках і продавалися за відносно низькою ціною. Потім їх почали активно знищувати під час полювання. Пік полювання припадає на 19-початок 20 століття. Коли популяція левів опинилася в небезпеці, полювання для розваги стало під забороною, проте браконьєри продовжують скорочувати їх кількість на Землі. За оцінками експертів, популяція левів значно скоротилася за останні два десятиліття. Наприклад, в 2005 році приблизна кількість левів варіювалося від 17 до 47 тисяч особин, тоді як в 1970 році їх було понад 100 тисяч. Основними причинами скорочення їх чисельності є зміна клімату, хвороби та бездумна діяльність людини.У цей день у всьому світі організовуються різноманітні заходи задля привернення уваги людей до цих витончених але сильных представників дикої фауни, ажде саме зараз вони знаходяться у найбільшій небезпеці.
Ричання дорослого лева настільки гучне, що його можна почути на відстані 8 кілометрів! Дійсно, він не дарма названий «царем» звірів. Образ Бога, як Лева, неодноразово наводиться у Біблії. Наприклад: «Бо так сказав Господь до мене: «Як реве лев або левеня над здобиччю своєю, і хоча б ціла юрба пастухів зібралася проти нього, крику їхнього не боїться, галасу їхнього не страхається, так Господь сил зійде воювати на гору Сіон і на його пагорб» (Іс. 31:4, Хом.).
У Новому Заповіті ми також знаходимо образ Бога як Лева:
«А один із старців промовив до мене: Не плач! Ось Лев, що з племени Юдиного, корень Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу, і зламати сім печаток її. І я глянув, і ось серед престолу й чотирьох тварин і серед старців стоїть Агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю» (Об. 5:5-6).
У цьому тексті Левом названий Ісус Христос. Але це дуже незвичайний Лев. Коли Іван дивиться на Нього, він бачить не лева, а Агнця. Ісус Христос – це Лев з добрим серцем агнця. Водночас Він – Агнець, зі сміливим серцем лева.
Біблія закликає - поклонитися сильному Богу, могутність якого більша, ніж у лева, і при цьому Він добрий і справедливий. Подякуйте Богу за Його «лев’яче» серце, яке завжди відстоює істину.
Даніїл у левячій ямі
У Новому Заповіті ми також знаходимо образ Бога як Лева:
«А один із старців промовив до мене: Не плач! Ось Лев, що з племени Юдиного, корень Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу, і зламати сім печаток її. І я глянув, і ось серед престолу й чотирьох тварин і серед старців стоїть Агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю» (Об. 5:5-6).
У цьому тексті Левом названий Ісус Христос. Але це дуже незвичайний Лев. Коли Іван дивиться на Нього, він бачить не лева, а Агнця. Ісус Христос – це Лев з добрим серцем агнця. Водночас Він – Агнець, зі сміливим серцем лева.
Біблія закликає - поклонитися сильному Богу, могутність якого більша, ніж у лева, і при цьому Він добрий і справедливий. Подякуйте Богу за Його «лев’яче» серце, яке завжди відстоює істину.
Даніїл у левячій ямі