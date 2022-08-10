10 серпня - Всесвітній День Лева

Всесвітній день лева святкують 10 серпня щороку, так як в цей день саме Leo) — зодіакальне сузір'я розташоване між сузір'ями Рака та Діви. Сонце перебуває в сузір'ї Лева з 10 серпня по 15 вересня.

Левів почали поневолювати ще в 9 столітті до н.е. Їх використовували на арені для задоволення охочих до видовищ жителів Ассирійської імперії. У Давньому Римі леви використовувалися в гладіаторських боях та у цирках та «зоопарках». Їх активно використовували для розправи над злочинцями, а жорстокі язичницькі римські імператори на християн нацьковували тигрів і левів в Амфітеатрі.

Ричання дорослого лева настільки гучне, що його можна почути на відстані 8 кілометрів! Дійсно, він не дарма названий «царем» звірів. Образ Бога, як Лева, неодноразово наводиться у Біблії. Наприклад:

«Бо так сказав Господь до мене: «Як реве лев або левеня над здобиччю своєю, і хоча б ціла юрба пастухів зібралася проти нього, крику їхнього не боїться, галасу їхнього не страхається, так Господь сил зійде воювати на гору Сіон і на його пагорб» (Іс. 31:4, Хом.).

У Новому Заповіті ми також знаходимо образ Бога як Лева:

«А один із старців промовив до мене: Не плач! Ось Лев, що з племени Юдиного, корень Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу, і зламати сім печаток її. І я глянув, і ось серед престолу й чотирьох тварин і серед старців стоїть Агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю» (Об. 5:5-6).

У цьому тексті Левом названий Ісус Христос. Але це дуже незвичайний Лев. Коли Іван дивиться на Нього, він бачить не лева, а Агнця. Ісус Христос – це Лев з добрим серцем агнця. Водночас Він – Агнець, зі сміливим серцем лева.

Біблія закликає - поклонитися сильному Богу, могутність якого більша, ніж у лева, і при цьому Він добрий і справедливий. Подякуйте Богу за Його «лев’яче» серце, яке завжди відстоює істину.



Даніїл у левячій ямі